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Espreso.tvОбществоЛитва вводит уголовную ответственность за нарушение самоизоляции

Литва вводит уголовную ответственность за нарушение самоизоляции


фото: reuters
В Литве Сейм одобрил поправки к закону, которые предусматривают уголовную ответственность за нарушение правил самоизоляции, введенных для предотвращения распространения коронавируса

Об этом сообщает LRT.

Как сообщается, человек с лабораторно подтвержденным диагнозом "коронавирус", который нарушает правила самоизоляции и карантина, будет привлечен к уголовной ответственности. Новые поправки в закон предусматривают лишение свободы на срок до одного года.

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Как отмечается, во время голосования за такое решение, 70 депутатов проголосовали "за", один воздержался, но ни один из них не проголосовал "против". Однако, президент Литвы Гитанас Науседа все еще должен утвердить законопроект.

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