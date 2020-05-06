Литва направила Беларуси ноту с призывом остановить запуск БелАЭС

6 мая, 2020, 16:42

МИД Литвы направил Беларуси ноту с призывом остановить работы по запуску АЭС в Островце

Об этом сообщает портал Delfi .

"Мы призываем соседнюю страну отдать приоритет безопасности, а не строительному графику, и не создавать угрозы жителям ни своей страны, ни других стран", - заявили в МИД Литвы.

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"Конструктивным шагом в этом направлении, на который надеются Литва и Евросоюз, была бы остановка работ по запуску и срочная организация белорусского национального плана действий по реализации рекомендаций стресс-тестов на АЭС под наблюдением экспертов ЕС и немедленное принятие группы международных экспертов для обеспечения процесса мониторинга" , - говорится в заявлении.

Первый энергоблок БелАЭС планируют запустить в 2020 году. Литовское правительство говорит, что при строительстве станции не были соблюдены требования техники безопасности и охраны природы. Беларусь такие претензии категорически отвергает.

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Сейм Литвы в июне 2017 года законодательно закрепил, что Белорусская АЭС опасна и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей.