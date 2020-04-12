Беларусь объявила о запуске АЭС, расположенной в 40 км от Вильнюса
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Власти Беларуси намерены запустить первый энергоблок новой АЭС в Островце Гродненской области в июле этого года, а начало производства энергии там ожидают в сентябре-октябре. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Однако, он отметил, что график может быть дополнительно скорректирован.
АЭС строят вблизи границы Беларуси с Литвой. Она расположена всего в 40 км от столицы Литвы, Вильнюса.
Власти Литвы выражали опасения по поводу безопасности ядерного объекта и ранее объявляла о планах закупить таблетки йода накануне пуска АЭС. Также в Литве разработаны маршруты эвакуации населения в случае аварийных ситуаций на Белорусской АЭС и испытывают сирены предупреждения о чрезвычайной ситуации.
В самой Литве единственную атомную электростанцию закрыли 10 лет назад.
О планах по строительству АЭС президент Беларуси Александр Лукашенко объявил в 2008 году, когда Минск получил на этот проект кредит в $10 млрд от России.
Генеральным подрядчиком строительства Белорусской АЭС является российская корпорация "Атомстройэкспорт".
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