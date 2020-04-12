Беларусь объявила о запуске АЭС, расположенной в 40 км от Вильнюса

12 апреля, 2020, 19:50

Беларусь объявила, что в июле 2020 года запустит первый энергоблок атомной электростанции в Гродненской области, которая расположена в 40 км от столицы Литвы

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Власти Беларуси намерены запустить первый энергоблок новой АЭС в Островце Гродненской области в июле этого года, а начало производства энергии там ожидают в сентябре-октябре. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Однако, он отметил, что график может быть дополнительно скорректирован.

АЭС строят вблизи границы Беларуси с Литвой. Она расположена всего в 40 км от столицы Литвы, Вильнюса.

Власти Литвы выражали опасения по поводу безопасности ядерного объекта и ранее объявляла о планах закупить таблетки йода накануне пуска АЭС. Также в Литве разработаны маршруты эвакуации населения в случае аварийных ситуаций на Белорусской АЭС и испытывают сирены предупреждения о чрезвычайной ситуации.

В самой Литве единственную атомную электростанцию закрыли 10 лет назад.

О планах по строительству АЭС президент Беларуси Александр Лукашенко объявил в 2008 году, когда Минск получил на этот проект кредит в $10 млрд от России.

Генеральным подрядчиком строительства Белорусской АЭС является российская корпорация "Атомстройэкспорт".

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