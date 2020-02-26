"Бавария" потеряла Левандовского на 4 недели
26 февраля, 2020, 19:16
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски травмировал коленный сустав и пропустит 4 недели
Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил повреждения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским "Челси" (3:0).
У польского нападающего диагностировали травму коленного сустава. Игрок пропустит примерно четыре недели.
В текущем сезоне 31-летний Левандовски провел 33 матча, забил 39 голов и отдал 5 результативных передач.
- 25 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА немецкая "Бавария" на выезде разгромила английский "Челси" с счет 3:0.
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