ФИФА готовит революционные изменения в футбольные правила для спасения сезона
Об этом сообщает Marca.
По информации издания, ФИФА готовит документ с рекомендациями для восстановления сезона. Он будет опубликован на следующей неделе.
В частности, в ФИФА подтвердили, что намерены разрешить проведение до пяти замен командой за матч. Это снизит нагрузку на футболистов в условиях плотного календаря игр.
Кроме этого, футболистам запретят плевать на поле и за это будут давать желтые карточки. Также рекомендуется избегать объятий во время празднования гола. Все контакты игроков должны быть сведены к минимуму, для предотвращения заражения коронавирусом.
В то же время в ФИФА выступили категорически против сокращения времени продолжительности матчей, поскольку это исказит суть и дух футбола.
- Напомним, 5 мая в Англии предложили сократить продолжительность футбольных матчей , чтобы в сжатые сроки завершить приостановленный сезон.
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