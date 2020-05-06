ФИФА готовит революционные изменения в футбольные правила для спасения сезона

6 мая, 2020, 09:03

В ФИФА подготовили существенные изменения в футбольные правила, которые позволят доиграть сезон, который был прерван из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, ФИФА готовит документ с рекомендациями для восстановления сезона. Он будет опубликован на следующей неделе.

В частности, в ФИФА подтвердили, что намерены разрешить проведение до пяти замен командой за матч. Это снизит нагрузку на футболистов в условиях плотного календаря игр.

Кроме этого, футболистам запретят плевать на поле и за это будут давать желтые карточки. Также рекомендуется избегать объятий во время празднования гола. Все контакты игроков должны быть сведены к минимуму, для предотвращения заражения коронавирусом.

В то же время в ФИФА выступили категорически против сокращения времени продолжительности матчей, поскольку это исказит суть и дух футбола.

Напомним, 5 мая в Англии предложили сократить продолжительность футбольных матчей , чтобы в сжатые сроки завершить приостановленный сезон.

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