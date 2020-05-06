Ермак предложил привлечь переселенцев к работе ТКГ в Минске

6 мая, 2020, 17:20

Украинская сторона предложила перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы в Минске по уреглювання конфликта на Донбассе

Об этом сообщили в Офисе президента.

Глава Офиса Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств - участников Нормандского формата.

Украина предложила перезагрузить работу ТКГ.

Ермак также предложил привлечь к работе в подгруппах как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, переселенцев.

Он добавил, что участники Трехсторонней контактной группы будут привлекать этих людей к дискуссиям, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных Минскими договоренностями.

В то же время Ермак отметил недопустимость каких-либо переговоров с представителями непризнанных "Л/ ДНР".

Он предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ.

"Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет", - отметил руководитель Офиса.