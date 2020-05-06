Ермак предложил привлечь переселенцев к работе ТКГ в Минске
Об этом сообщили в Офисе президента.
Глава Офиса Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств - участников Нормандского формата.
Украина предложила перезагрузить работу ТКГ.
Ермак также предложил привлечь к работе в подгруппах как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, переселенцев.
Он добавил, что участники Трехсторонней контактной группы будут привлекать этих людей к дискуссиям, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных Минскими договоренностями.
В то же время Ермак отметил недопустимость каких-либо переговоров с представителями непризнанных "Л/ ДНР".
Он предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ.
"Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет", - отметил руководитель Офиса.
- Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях в Минске.
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