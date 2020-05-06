Деньги медикам будут выплачены до 8 мая, - Степанов
6 мая, 2020, 14:09
Дополнительные выплаты медикам, которые задействованы в борьбе с COVID-19, будут проведены уже в пятницу
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба президента.
Степанов отметил, что все деньги были перечислены в регионы, с учетом доплат до 300%.
Министр заявил, что провел селекторное совещание для выяснения причин невыплат. В основном местная власть считала доплаты не от оклада, а от отработанного времени, используя не постановление Кабинета министров, а решение Министерства социальной политики от 2003 года.
Поэтому даже имея деньги для выплат региональная власть не смогла осуществить необходимые доплаты врачам, которые работают с больными COVID-19.
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Степанов пояснил, почему многие медики до сих пор не получили 300% зарплаты .
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