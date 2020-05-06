Степанов пояснил, почему многие медики до сих пор не получили 300% зарплаты

6 мая, 2020, 11:38

Министр здравоохранения Максим Степанов поражен, что обещанные 300% зарплаты медикам за март, которые работают с больными COVID-19, до сих пор не выплачены, и приказал до 8 мая руководителям на местах отчитаться по каждой больнице и каждому медработнику

Об этом министр сообщил во время брифинга 6 мая, передает УП.

"Я сейчас обращаюсь ко всем нашим медработникам, которые должны были получить зарплату 300% за март. Вы ее получите в ближайшее время. Мы вам это обещаем под личную ответственность всех без исключения руководителей на местах. Поставлена задача до пятницы до конца дня отчитаться по каждой больнице и по каждому работнику. Минздрав уже собрал все списки наших медицинских работников из каждой области, кто должен получить эту зарплату", - сказал Степанов.

По его словам, министерство получало массовые жалобы из регионов Украины из-за ситуации с выплатами, хотя средства перечислили на места еще в середине апреля.

"Вчера я провел селектор, в котором принимали участие заместители губернаторов и руководители департаментов здравоохранения. Я был шокирован тем, что они начали рассказывать. Они начали искать какие-то запятые: " А там мы учли по такому постановлению, а там - по такому приказу Министерства соцполитики", и дальше еще набор отговорок, почему они не перечислили в полном объеме, а почему они посчитали за отработанное время", - возмутился Степанов.

Министр заверил, что 300% оклада за март должны получить все медики, независимо от того, сколько они проработали с больными коронавирусом в этом месяце.

Он также пояснил, что будет с оплатой в 300% с 1 апреля:

"Она вложена в новый тариф COVID-19. Там есть 4 пакета. Первый пакет заключается с больницей непосредственно, где лечится больной коронавирусом. Второй - для экстренной медицинской помощи, третий - для мобильных бригад, которые выезжают к больному для того, чтобы сделать ПЦР-тестирование. Четвертый - для тех больниц, которые не входили в перечень утвержденных больниц первой волны, но имели больных COVID-19 в течение апреля", - пояснил министр.

По его словам, там четко определено, что является 300% заработной платы для медработников.

"Кроме того, это будет предусмотрено в договорах, которые заключает Национальная служба здоровья Украины. Это постановление было принято 24 апреля. Я убежден, что они в течение 1-2 дней должны заключить соответствующие договоры и перечислить средства", - добавил Степанов.