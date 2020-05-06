Бывший игрок сборной Украины мечтает работать в московском "Динамо"

6 мая, 2020, 20:41

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин хотел бы поработать в московском "Динамо"

Об этом сообщает sport-express.

Воронин рассказал, что уже мог стать тренером "Динамо".

"Вы знаете, что были разговоры, чтобы я был помощником у Дмитрия Хохлова. К сожалению, я не смог по разным причинам приехать. Мы с руководством в хороших отношениях. Надеюсь, что в скором будущем окажусь в какой-либо должности в "Динамо". Постоянно болельщики "Динамо" пишут и поддерживают. Армия фанатов "Динамо" помнит и любит. Всегда приятно чувствовать это. Надеюсь, что в скором будущем они будут праздновать большие победы", - сказал украинец.

40-летний Андрей Воронин выступал за московское "Динамо" с 2010 по 2014-й год. В общем провел за российский клуб 87 матчей, забил 24 гола и отдал 20 результативных передач. Также за свою карьеру успел надеть футболки английского "Ливерпуля", немецкого "Байера", "Майнца", "Боруссии М", "Фортуны", "Герты" и "Кельна".

За сборную Украины форвард провел 74 матча и забил 8 мячей.