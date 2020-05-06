Боец UFC Макгрегор определился с датой следующего поединка

6 мая, 2020, 11:50

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макрегор намерен провести следующий поединок в июне

Об этом сообщает MMA Fighting.

По словам президента UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дейн Уайта, ирландец выразил желание провести следующий поединок в июне, однако интересовался, будет ли он происходить со зрителями.

"Он спросил в какую дату может сражаться на бойцовском острове и будут ли там фанаты. Мы не говорили о конкретном сопернике. Он хочет драться в июне и спрашивает, будут ли там фанаты. Ни в середине, ни в конце июня фанатов не будет", - сказал Уайт.

Последний раз Конор МакГрегор выходил в Октагон в январе 2020 года и нокаутировал на 40-й секунде американца Дональда Серроне.

22 апреля стало известно, что несмотря на введенный в США из коронавируса карантин, UFC проведет 9 мая турнир во Флориде .

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