АМКУ откроет дело против "Эпицентра" и "Новой линии" из-за торговли в карантин

6 мая, 2020, 13:13

После получения копий протоколов Нацполиции по факту торговли запрещенными товарами в период действия карантинных мероприятий в сетях "Эпицентр" и "Новая линия" Антимонопольный комитет Украины откроет дело против их владельцев

Об этом сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, передает ЭП.

"Возмущение граждан по поводу работы некоторых сетей во время карантина естественно. Мы все хотим справедливости. А с точки зрения антимонопольного законодательства работа "Эпицентра" и "Новой линии" во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами", - подчеркнул он.

"Несоблюдение вышеуказанными сетями общенациональными ограничительными мерами, направленными на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19, могли поставить эти магазины в более выгодное положение относительно других субъектов хозяйствования, которые осуществляют подобное торговое и бытовое обслуживание населения, но придерживались условий карантина", - пояснил Хмельницкий.

В АМКУ добавили, что Нацполиция составила протоколы по ст. 44-3 КоАП, которые зафиксировали факты торговли запрещенными товарами в период действия карантинных мероприятий в указанных сетях.

"В ближайшие дни ждем копии протоколов на нарушителей от Национальной полиции. После их получения открываем дело. В случае, если исследования Киевского ТВ АМКУ подтвердит факты нарушения конкурентного законодательства компаниями "Эпицентр", "Новая линия" или любыми другими нарушителями, на них будет наложен штраф в размере до 5% от дохода за 2019", - заявил Хмельницкий.

По его словам, подобная ситуация зафиксирована и с отдельными известными киевскими ресторанами.

"Собираем материалы и взвешиваем возможности правоприменения. И проверим любые другие компании, если есть основания считать, что они совершили аналогичные нарушения", - добавили в АМКУ.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что за нарушение карантина Нацполиция выписала 29 админпротоколов сети "Эпицентр" , в целом правоохранители составили 10 303 админпротокола.

До этого владелец "Эпицентра", народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К".

В своих письмах он указал, что эти товары доставлены в Украину самолетом "Мрия". Письмо Кличко был напечатано на депутатском бланке. По закону народные депутаты не могут совмещать работу в ВР с бизнесом, поскольку получают заработную плату от государства.