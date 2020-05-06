АМКУ откроет дело против "Эпицентра" и "Новой линии" из-за торговли в карантин
Об этом сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, передает ЭП.
"Возмущение граждан по поводу работы некоторых сетей во время карантина естественно. Мы все хотим справедливости. А с точки зрения антимонопольного законодательства работа "Эпицентра" и "Новой линии" во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами", - подчеркнул он.
"Несоблюдение вышеуказанными сетями общенациональными ограничительными мерами, направленными на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19, могли поставить эти магазины в более выгодное положение относительно других субъектов хозяйствования, которые осуществляют подобное торговое и бытовое обслуживание населения, но придерживались условий карантина", - пояснил Хмельницкий.
В АМКУ добавили, что Нацполиция составила протоколы по ст. 44-3 КоАП, которые зафиксировали факты торговли запрещенными товарами в период действия карантинных мероприятий в указанных сетях.
"В ближайшие дни ждем копии протоколов на нарушителей от Национальной полиции. После их получения открываем дело. В случае, если исследования Киевского ТВ АМКУ подтвердит факты нарушения конкурентного законодательства компаниями "Эпицентр", "Новая линия" или любыми другими нарушителями, на них будет наложен штраф в размере до 5% от дохода за 2019", - заявил Хмельницкий.
По его словам, подобная ситуация зафиксирована и с отдельными известными киевскими ресторанами.
"Собираем материалы и взвешиваем возможности правоприменения. И проверим любые другие компании, если есть основания считать, что они совершили аналогичные нарушения", - добавили в АМКУ.
-
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что за нарушение карантина Нацполиция выписала 29 админпротоколов сети "Эпицентр" , в целом правоохранители составили 10 303 админпротокола.
-
До этого владелец "Эпицентра", народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К".
-
В своих письмах он указал, что эти товары доставлены в Украину самолетом "Мрия". Письмо Кличко был напечатано на депутатском бланке. По закону народные депутаты не могут совмещать работу в ВР с бизнесом, поскольку получают заработную плату от государства.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь