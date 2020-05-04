Будет ответственность, - Аваков о работе "Эпицентра" во время карантина

4 мая, 2020, 13:53

Строительные гипермаркеты "Эпицентр" и "Новая линия" понесут ответственность за торговлю во время карантина

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании правительства, передает Еспресо.TV .

"За последнее время полиция составила 10 303 протокола о нарушении карантинных норм. За последние три дня мы провели проверку 162 супермаркетов, а также" Эпицентр "," Новая линия "и другие объекты. И сейчас имеем протоколы о нарушениях. В том числе 94 протокола по супермаркетам, 29 протоколов сети "Эпицентр", 140 протоколов о нарушении работы объектов общественного питания. В торговых центрах "Эпицентр" и "Новая линия" были случаи, когда торговали мебелью, электроникой, что не предусмотрено условиями карантина. Поэтому будет ответственность ", - сказал министр.

Он отметил, что проверка установила нарушения почти по каждой области, больше всего - на Ровенщине.

Напомним, Гончарук заявлял , что не понимает, почему в условиях карантина разрешено работать гипермаркетам, а малым предпринимателя - запрещено.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .