Аэропорт Багдада обстреляли ракетами "Катюша"

6 мая, 2020, 16:50

Сегодня, 6 мая, в международном аэропорту Багдада (Ирак) упали три ракеты типа "Катюша"

Об этом сообщает Xinhua .

Как сообщается, по периметру международного столичного аэропорта упали три ракеты. Позже силовики также обнаружили ракетную установку с таймером в сельской местности Аль-Бакрия к западу от Багдада. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение на аэропорт.

Как отмечается, сегодняшняя ракетная атака стала первой за несколько последних недель в столичном округе Ирака.

Ранее в центральной части Багдада в "зеленой зоне" две ракеты упали возле посольства Соединенных Штатов в Ираке. Якобы было выпущено четыре ракеты. В центре столицы Ирака вечером в среду, 25 марта, поднялась тревога.