Аэропорт Багдада обстреляли ракетами "Катюша"
Об этом сообщает Xinhua .
Как сообщается, по периметру международного столичного аэропорта упали три ракеты. Позже силовики также обнаружили ракетную установку с таймером в сельской местности Аль-Бакрия к западу от Багдада. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение на аэропорт.
Как отмечается, сегодняшняя ракетная атака стала первой за несколько последних недель в столичном округе Ирака.
Ранее в центральной части Багдада в "зеленой зоне" две ракеты упали возле посольства Соединенных Штатов в Ираке. Якобы было выпущено четыре ракеты. В центре столицы Ирака вечером в среду, 25 марта, поднялась тревога.
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