Заочный арест Януковича позволит начать его экстрадицию, - ОГПУ

5 мая, 2020, 16:18

Решение суда о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича позволяет начать процедуру его экстрадиции из России

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Суд заочно принял Януковича под стражу по делу о захвате государственной власти. В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства сентября-октября 2010 г., когда Янукович незаконно увеличил объем властных полномочий.

"Эти властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, в результате возврата неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года. Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать относительно Януковича процедуру экстрадиции", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что прокуроры будут просить суд разрешить проведение специального досудебного расследования (in absentia).