Заочный арест Януковича позволит начать его экстрадицию, - ОГПУ
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Суд заочно принял Януковича под стражу по делу о захвате государственной власти. В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства сентября-октября 2010 г., когда Янукович незаконно увеличил объем властных полномочий.
"Эти властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, в результате возврата неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года. Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать относительно Януковича процедуру экстрадиции", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что прокуроры будут просить суд разрешить проведение специального досудебного расследования (in absentia).
- Печерский суд Киева заочно взял под стражу президента-беглеца Виктора Януковича по делу об узурпации власти.
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