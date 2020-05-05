 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗаочный арест Януковича позволит начать его экстрадицию, - ОГПУ

Заочный арест Януковича позволит начать его экстрадицию, - ОГПУ


фото: reuters
Решение суда о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича позволяет начать процедуру его экстрадиции из России

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Суд заочно принял Януковича под стражу по делу о захвате государственной власти. В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства сентября-октября 2010 г., когда Янукович незаконно увеличил объем властных полномочий.

"Эти властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, в результате возврата неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года. Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать относительно Януковича процедуру экстрадиции", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что прокуроры будут просить суд разрешить проведение специального досудебного расследования (in absentia).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 мая, 2020 вторник

больше новостей

5 мая, 2020 вторник

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать