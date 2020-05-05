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Espreso.tvОбществоЗа сутки в Киеве зафиксировано 48 случаев коронавируса, - Кличко

За сутки в Киеве зафиксировано 48 случаев коронавируса, - Кличко


фото: klichko.org
Мэр города отметил, что согласно статистике, 12% тестирований на COVID-19 дают положительный результат

Об этом сообщил киевский городской глава Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Друзья! В столице за прошедшие сутки - еще плюс 48 человек, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирус. Среди них двое медиков. Один случай, к сожалению, - летальный", - отметил мэр.

"На сегодняшний день в Киеве уже 1583 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Из них 28 человек умерли", - добавил политик.

заболели:

▫️22 женщины в возрасте от 18 до 73 лет и девочка, которой 13 лет

▫️22 мужчин в возрасте от 25 до 81 года

▫️1 девочка в возрасте 13 лет и 3 мальчика в возрасте 4, 12 и 16 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего коронавирус в столице преодолел 91 человек. Из всех отобранных образцов положительный результат дают примерно 12% сделанных тестов", - подчеркнул Кличко.

  • Отметим, за 3 мая в Киеве COVID-19 подтвердили у 24 человек

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