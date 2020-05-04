За сутки в Киеве коронавирус подтвердили в 24 человек, - Кличко

4 мая, 2020, 12:39

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 24 человека

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV .

"Один случай, к сожалению, - летальный. На сегодня в столице уже 1535 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 27 человек померли.Заболели: 15 женщин в возрасте от 27 до 81 года, 8 мужчин от 19 до 74 лет, 17-летний парень ", - отметил мэр.

Он добавил, что в больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Несколько дней число тех, у кого обнаружили вирус, несколько уменьшается. Но, вместе с тем, растет количество инфицированных, которым требуется госпитализация.

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