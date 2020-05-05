Игроков НБА обвинили в тайных тренировках во время карантина

5 мая, 2020, 10:10

Игроков Национальной баскетбольной ассоциации обвинили в том, что они, несмотря на карантин, тайно тренируются в спортзалах

Об этом сообщает The New York Times.

Об этом изданию рассказал один из баскетболистов клуба НБА, имя которого не разглашается. Он заявил, что некоторые игроки клубов Национальной баскетбольной ассоциации проводят тайные тренировки в тех залах, доступ к которым запрещен лигой.

Сейчас ни одному игроку или клубу не разрешено тренироваться на базе его команды или в любом другом спортзале.

Напомним, 29 апреля форвард "Химика" Андрей Войналович выставил свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb