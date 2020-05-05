 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортИгроков НБА обвинили в тайных тренировках во время карантина

Игроков НБА обвинили в тайных тренировках во время карантина


фото: Getty Images
Игроков Национальной баскетбольной ассоциации обвинили в том, что они, несмотря на карантин, тайно тренируются в спортзалах

Об этом сообщает The New York Times.

Об этом изданию рассказал один из баскетболистов клуба НБА, имя которого не разглашается. Он заявил, что некоторые игроки клубов Национальной баскетбольной ассоциации проводят тайные тренировки в тех залах, доступ к которым запрещен лигой.

Сейчас ни одному игроку или клубу не разрешено тренироваться на базе его команды или в любом другом спортзале.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 мая, 2020 вторник

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

5 мая, 2020 вторник

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать