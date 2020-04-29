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Espreso.tvСпортВ НБА может появиться еще один украинский баскетболист

В НБА может появиться еще один украинский баскетболист


фото: fbu.ua
Форвард "Химика" Андрей Войналович выставил свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации

Об этом сообщает официальный сайт НБА .

Войналович вошел в список из 42-х иностранных игроков, которые выставили свои кандидатуры на ежегодный драфт.

Украинец по итогам прошлого сезона был признан лучшим молодым игроком Суперлиги. В регулярном чемпионате форвард "Химика" провел 24 матча, набирал в среднем за игру по 7,9 очка, делал 4 подбора и отдавал 1,7 передачи.

Также Войналович возглавил рейтинг самых эффективных игроков клуба из Южного - за 28 минут 20-летний форвард в среднем набирал по 11 очков.

Драфт НБА 2020 года планировался на 25 июня, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на неопределенный срок.

Сейчас в НБА выступают два украинских баскетболиста - Святослав Михайлюк играет за "Детройт", а Алексей Лень - за "Сакраменто".

  • Напомним, 11 мая украинский баскетболист клуба НБА "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк заявил, что может получить американское гражданство.

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