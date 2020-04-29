В НБА может появиться еще один украинский баскетболист
Об этом сообщает официальный сайт НБА .
Войналович вошел в список из 42-х иностранных игроков, которые выставили свои кандидатуры на ежегодный драфт.
Украинец по итогам прошлого сезона был признан лучшим молодым игроком Суперлиги. В регулярном чемпионате форвард "Химика" провел 24 матча, набирал в среднем за игру по 7,9 очка, делал 4 подбора и отдавал 1,7 передачи.
Также Войналович возглавил рейтинг самых эффективных игроков клуба из Южного - за 28 минут 20-летний форвард в среднем набирал по 11 очков.
Драфт НБА 2020 года планировался на 25 июня, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на неопределенный срок.
Сейчас в НБА выступают два украинских баскетболиста - Святослав Михайлюк играет за "Детройт", а Алексей Лень - за "Сакраменто".
- Напомним, 11 мая украинский баскетболист клуба НБА "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк заявил, что может получить американское гражданство.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-