 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВо Франции назвали новую дату первого случая коронавируса

Во Франции назвали новую дату первого случая коронавируса


фото: reuters
Главный реаниматолог французской больницы города Бобиньи Ив Коэн заявил, что первый пациент с коронавирусом COVID-19 мог быть зафиксирован в декабре 2019 года

Об этом сообщает ВВС.

Коэн сообщил, что медики повторно проверили анализы пациентов с пневмонией и поняли, что один из пациентов был болен коронавирусом.

Отмечается, что мужчина мог заразиться от своей жены, которая работает в рыбной лавке по соседству с китайским рестораном.

Коэн подчеркнул, что врачи продолжат проверять анализы за зимний период и "нулевой пациент" может быть обнаружен еще в более ранний период, чем 27 декабря 2019 года.

Читайте также: Количество жертв коронавируса в мире превысило четверть миллиона

Напомним, во Франции продлили до 24 июля чрезвычайное положение, введенное в стране в связи со вспышкой коронавируса.

По состоянию на 3 мая общее количество больных COVID-19 во Франции составляет 168,5 тысячи, почти 25 тыс. человек умерли от болезни.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 мая, 2020 вторник

больше новостей

5 мая, 2020 вторник

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать