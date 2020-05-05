Во Франции назвали новую дату первого случая коронавируса

5 мая, 2020, 12:48

Главный реаниматолог французской больницы города Бобиньи Ив Коэн заявил, что первый пациент с коронавирусом COVID-19 мог быть зафиксирован в декабре 2019 года

Об этом сообщает ВВС.

Коэн сообщил, что медики повторно проверили анализы пациентов с пневмонией и поняли, что один из пациентов был болен коронавирусом.

Отмечается, что мужчина мог заразиться от своей жены, которая работает в рыбной лавке по соседству с китайским рестораном.

Коэн подчеркнул, что врачи продолжат проверять анализы за зимний период и "нулевой пациент" может быть обнаружен еще в более ранний период, чем 27 декабря 2019 года.

Читайте также: Количество жертв коронавируса в мире превысило четверть миллиона

Напомним, во Франции продлили до 24 июля чрезвычайное положение, введенное в стране в связи со вспышкой коронавируса.

По состоянию на 3 мая общее количество больных COVID-19 во Франции составляет 168,5 тысячи, почти 25 тыс. человек умерли от болезни.