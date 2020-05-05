Во Франции назвали новую дату первого случая коронавируса
Об этом сообщает ВВС.
Коэн сообщил, что медики повторно проверили анализы пациентов с пневмонией и поняли, что один из пациентов был болен коронавирусом.
Отмечается, что мужчина мог заразиться от своей жены, которая работает в рыбной лавке по соседству с китайским рестораном.
Коэн подчеркнул, что врачи продолжат проверять анализы за зимний период и "нулевой пациент" может быть обнаружен еще в более ранний период, чем 27 декабря 2019 года.
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Напомним, во Франции продлили до 24 июля чрезвычайное положение, введенное в стране в связи со вспышкой коронавируса.
По состоянию на 3 мая общее количество больных COVID-19 во Франции составляет 168,5 тысячи, почти 25 тыс. человек умерли от болезни.
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