В Почаеве COVID-19 зафиксировали у трех работников психоневрологического интерната

5 мая, 2020, 16:42

5 мая в Почаевском психоневрологическом интернате Тернопольского областного совета у троих работников подтвердили коронавирус

Об этом сообщает Офис уполномоченного ВР Украины по правам человека.

"По словам директора Почаевского психоневрологического интерната Василия Мисько, где находится 155 подопечных, по состоянию на 5 мая подтвержден диагноз в 3 работников, четвертый, который был в контакте с больным инфекционным заболеванием COVID-19, ждет результаты тестирования", - говорится в сообщении .

Сообщается, что в учреждении пытаются собственными силами противодействовать распространению коронавирусной болезни: разработан план мероприятий, сшиты маски, ежедневно заваривают травяные чаи, витаминизируют пищу для укрепления иммунитета подопечных.

"Ситуация непростая, поскольку врач, осуществляющий медицинское сопровождение подопечных, находится в изоляции, консультирование и лечение подопечных осуществляется дистанционно", - говорится в сообщении.

Напомним, на Тернопольщине в Почаевской психбольнице по состоянию на 27 апреля было зафиксировано 28 случаев заболевания коронавирус COVID 19.

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