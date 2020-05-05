В Почаеве COVID-19 зафиксировали у трех работников психоневрологического интерната
Об этом сообщает Офис уполномоченного ВР Украины по правам человека.
"По словам директора Почаевского психоневрологического интерната Василия Мисько, где находится 155 подопечных, по состоянию на 5 мая подтвержден диагноз в 3 работников, четвертый, который был в контакте с больным инфекционным заболеванием COVID-19, ждет результаты тестирования", - говорится в сообщении .
Сообщается, что в учреждении пытаются собственными силами противодействовать распространению коронавирусной болезни: разработан план мероприятий, сшиты маски, ежедневно заваривают травяные чаи, витаминизируют пищу для укрепления иммунитета подопечных.
"Ситуация непростая, поскольку врач, осуществляющий медицинское сопровождение подопечных, находится в изоляции, консультирование и лечение подопечных осуществляется дистанционно", - говорится в сообщении.
- Напомним, на Тернопольщине в Почаевской психбольнице по состоянию на 27 апреля было зафиксировано 28 случаев заболевания коронавирус COVID 19.
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