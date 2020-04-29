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Espreso.tvОбществоВ Почаевской психбольнице COVID-19 подтвердили у 26 пациентов и 2 врачей, - Офис омбудсмена

В Почаевской психбольнице COVID-19 подтвердили у 26 пациентов и 2 врачей, - Офис омбудсмена

На Тернопольщине в Почаевской психбольнице по состоянию на 27 апреля было зафиксировано 28 случаев заболевания коронавирусом COVID -19

Об этом сообщила главный врач учреждения Лариса Василюк, передает Офис омбудсмена Украины.

Сама Василюк сейчас находится на лечении в Тернопольской центральной областной больнице в связи с выявленным у нее COVID-19. Кроме нее еще один врач Почаевской психбольницы находится в реанимационном отделении областной больницы с диагнозом COVID-19.

Также коронавирус обнаружили у 26 пациентов.

"По состоянию на 27 апреля у 26 пациентов отделения для мужчин была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Четверо из них переведены в центральную городскую больницу г.. Почаева, у остальных течение заболевания в настоящее время проходит в легкой форме", - рассказала Василюк.

По словам врача, в случае обострения, больных будут направлять в Кременецкую центральную районную и Почаевскую городскую больницу.

При этом 25 апреля дополнительно был осуществлен забор образцов материалов для тестирования на коронавирус только у 30 пациентов и персонала, поскольку не хватило пробирок для забора крови.

"Приобретение пробирок профинансировано, и после их получения больницей будут осуществлены исследования у остальных пациентов и работников. Результаты исследований ожидаются", - сообщила Василюк.

Почаевская областная психоневрологическая больница рассчитана на 100 койко-мест, сегодня в заведении находится 62 человека.

По словам главного врача, с 12 марта в больнице введены карантинные мероприятия: на плановое лечение не принимаются новые пациенты, а те пациенты, состояние которых позволяет лечиться в амбулаторных условиях, выписываются.

Работники обеспечиваются индивидуальными средствами защиты в пределах выделенного финансирования, однако дополнительного финансирования не выделено, а имеющихся средств недостаточно.

Также в больнице ввели температурный скрининг всех работников перед рабочей сменой и жесткие ограничения для общения с посетителями и между пациентами отделения для мужчин и женщин. Также больница закупила дезинфицирующие средства.

В заведении на стационарном лечении находятся более 40 пациентов, нуждающихся в устройстве в учреждения социальной защиты населения. При этом часть из них являются жителями других областей и даже стран, а ц некоторых утрачены документы, удостоверяющие личность.

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