В Кременчуге закрыли районную больницу из-за вспышки Covid-19 среди медиков

5 мая, 2020, 17:34

В Кременчуге Полтавской области закрыли Центральную районную больницу из-за 43 случаев заражения коронавирусом у медиков и членов их семей.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"На сегодняшний день из 85 случаев заболевания COVID-19, зарегистрированных в городе, 43 человека - это медицинские работники ЦРБ и члены их семей. Практически ежедневно выявляют случаи заболевания коронавирусной инфекции, связанные с Центральной районной больницей Кременчугского района, которая территориально находится на территории Кременчуга ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне принято решение о закрытии лечебного учреждения.

"Вчера в Центральную районную больницу приезжала комиссия из областного департамента здравоохранения, и было принято решение о закрытии лечебного учреждения до стабилизации ситуации по заболеванию работников заведения на COVID-19 и проведения дезинфекции всех помещений больницы", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 мая в Почаевском психоневрологическом интернате Тернопольского областного совета у троих работников подтвердили коронавирус.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine