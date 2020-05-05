В Кременчуге закрыли районную больницу из-за вспышки Covid-19 среди медиков
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
"На сегодняшний день из 85 случаев заболевания COVID-19, зарегистрированных в городе, 43 человека - это медицинские работники ЦРБ и члены их семей. Практически ежедневно выявляют случаи заболевания коронавирусной инфекции, связанные с Центральной районной больницей Кременчугского района, которая территориально находится на территории Кременчуга ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне принято решение о закрытии лечебного учреждения.
"Вчера в Центральную районную больницу приезжала комиссия из областного департамента здравоохранения, и было принято решение о закрытии лечебного учреждения до стабилизации ситуации по заболеванию работников заведения на COVID-19 и проведения дезинфекции всех помещений больницы", - говорится в сообщении.
- Напомним, 5 мая в Почаевском психоневрологическом интернате Тернопольского областного совета у троих работников подтвердили коронавирус.
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