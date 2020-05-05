 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Кременчуге закрыли районную больницу из-за вспышки Covid-19 среди медиков

В Кременчуге закрыли районную больницу из-за вспышки Covid-19 среди медиков


фото: kremen.gov.ua
В Кременчуге Полтавской области закрыли Центральную районную больницу из-за 43 случаев заражения коронавирусом у медиков и членов их семей.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"На сегодняшний день из 85 случаев заболевания COVID-19, зарегистрированных в городе, 43 человека - это медицинские работники ЦРБ и члены их семей. Практически ежедневно выявляют случаи заболевания коронавирусной инфекции, связанные с Центральной районной больницей Кременчугского района, которая территориально находится на территории Кременчуга ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне принято решение о закрытии лечебного учреждения.

"Вчера в Центральную районную больницу приезжала комиссия из областного департамента здравоохранения, и было принято решение о закрытии лечебного учреждения до стабилизации ситуации по заболеванию работников заведения на COVID-19 и проведения дезинфекции всех помещений больницы", - говорится в сообщении.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 мая, 2020 вторник

больше новостей

5 мая, 2020 вторник

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать