В Германии обнародовали сенсационный план восстановления футбольного сезона

23 апреля, 2020, 14:25

Обнародован план возобновления чемпионата Германии по футболу, который был прерван из-за пандемии коронавируса

Об этом со ссылкой на Suddeutsche Zeitung сообщает "Футбол 24" .

План датирован 15 апреля и занимает 41 лист. Среди его пунктов - определение максимального количества людей, задействованных на каждом матче - 332 вместе с игроками, персоналом, прессой и медиками.

Также предусмотрено обязательное измерение температуры на входе на стадион, отказ от рукопожатия и командных фотографий перед началом матчей, а также - "живого" общения футболистов и тренеров со СМИ и пресс-конференций.

Также предлагается не информировать прессу о положительных тестах футболистов на COVID-19. Если кто-то из игроков заболеет коронавирусом, то его анонимно изолируют, а групповой карантин не введут. Это позволит завершить турнир в предусмотренные УЕФА сроки - до 31 июля.

Ожидается, что чемпионат Германии восстановится после карантина 9 мая.

Напомним, 22 апреля европейские лиги договорились завершить внутренние чемпионаты по 31 июля , а август выделить для доигрывание Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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