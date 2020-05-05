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Espreso.tvОбществоВ ЕС допускают частичное обновление внутреннего туризма уже летом

В ЕС допускают частичное обновление внутреннего туризма уже летом


фото: reuters
В Евросоюзе не исключают открытия некоторых районов ЕС для летнего отдыха в рамках ослабления карантина

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире французского радио France Info .

При этом он добавил, что в руководстве ЕС "делают все возможное", чтобы европейцы смогли путешествовать уже этим летом.

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"Вполне вероятно, что некоторые зоны будут открыты для туристов, а другие - нет", - отметил еврокомиссар.

Он также указал на различия в развитии пандемии в разных регионах.

"Границы пандемии не совпадают с границами стран", - добавил Бретон.

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Он также вновь призвал помочь туристической отрасли преодолеть кризис, подчеркнув, что финансовая помощь должна оказываться в виде грантов, а не займов.

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