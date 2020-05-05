В ЕС допускают частичное обновление внутреннего туризма уже летом
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире французского радио France Info .
При этом он добавил, что в руководстве ЕС "делают все возможное", чтобы европейцы смогли путешествовать уже этим летом.
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"Вполне вероятно, что некоторые зоны будут открыты для туристов, а другие - нет", - отметил еврокомиссар.
Он также указал на различия в развитии пандемии в разных регионах.
"Границы пандемии не совпадают с границами стран", - добавил Бретон.
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Он также вновь призвал помочь туристической отрасли преодолеть кризис, подчеркнув, что финансовая помощь должна оказываться в виде грантов, а не займов.
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