В ЕС допускают частичное обновление внутреннего туризма уже летом

5 мая, 2020, 17:59

В Евросоюзе не исключают открытия некоторых районов ЕС для летнего отдыха в рамках ослабления карантина

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире французского радио France Info .

При этом он добавил, что в руководстве ЕС "делают все возможное", чтобы европейцы смогли путешествовать уже этим летом.

Читайте также: Греция рассматривает возможность ввести "паспорт здоровья" для туристов

"Вполне вероятно, что некоторые зоны будут открыты для туристов, а другие - нет", - отметил еврокомиссар.

Он также указал на различия в развитии пандемии в разных регионах.

"Границы пандемии не совпадают с границами стран", - добавил Бретон.

Читайте также: Турция отказывается от концепции all inclusive и "шведского стола"

Он также вновь призвал помочь туристической отрасли преодолеть кризис, подчеркнув, что финансовая помощь должна оказываться в виде грантов, а не займов.