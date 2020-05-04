От 80 до 90 тысяч: Трамп скорректировал свой прогноз по количеству жертв коронавируса в США
4 мая, 2020, 12:35
Президент США Дональд Трамп заявил, что прогнозирует от 80 до 90 тысяч умерших после заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 в стране
Об этом сообщает CNN .
"Раньше я говорил о 65 000, но сейчас думаю, что будет от 80 до 90 000. Число растет и растет быстро", - заявил Трамп.
Он отметил, что карантин помог сократить количество жертв коронавируса в США.
"Мы находимся посередине. Не в хвосте и не в носу самолета", - сообщил глава Белого дома.
В апреле Трамп прогнозировал, что от коронавируса в США умрут от 50 до 60 тыс человек.
США возглавляют список стран по количеству диагностированных случаев заболевания коронавирусом. В стране диагностировано более 1,1 миллиона случаев заболевания. Более 67 тыс умерли.
- Во всем мире коронавирус диагностирован более чем в 3,5 миллиона человек. Более 247 тыс человек умерли.
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