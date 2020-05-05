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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: суд отклонил обжалование ареста Антоненко

Убийство Шеремета: суд отклонил обжалование ареста Антоненко


фото: rbc.ua
Апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана войны в Донбассе Андрея Антоненко

Об этом сообщает УНИАН .

Сегодня Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Антоненко на постановление Печерского райсуда от 3 апреля, которым Антоненко оставили под стражей до 1 июня текущего года.

Суд огласил решение, которым оставил в силе решение Печерского райсуда о содержании Антоненко под стражей.

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