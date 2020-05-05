Убийство Шеремета: суд отклонил обжалование ареста Антоненко

5 мая, 2020, 15:48

Апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана войны в Донбассе Андрея Антоненко

Об этом сообщает УНИАН .

Сегодня Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Антоненко на постановление Печерского райсуда от 3 апреля, которым Антоненко оставили под стражей до 1 июня текущего года.

Суд огласил решение, которым оставил в силе решение Печерского райсуда о содержании Антоненко под стражей.