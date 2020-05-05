Убийство Шеремета: суд отклонил обжалование ареста Антоненко
5 мая, 2020, 15:48
Апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана войны в Донбассе Андрея Антоненко
Об этом сообщает УНИАН .
Сегодня Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Антоненко на постановление Печерского райсуда от 3 апреля, которым Антоненко оставили под стражей до 1 июня текущего года.
Суд огласил решение, которым оставил в силе решение Печерского райсуда о содержании Антоненко под стражей.
- Апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестру Яну Дугарь.
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