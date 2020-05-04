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Espreso.tvСпортПодарок на день матери: мама Роналду похвасталась автомобилем за 100 тыс. евро

Подарок на день матери: мама Роналду похвасталась автомобилем за 100 тыс. евро


фото: Getty Images
Полузащитник "Ювентуса" Криштиану Роналду подарил матери автомобиль Mercedes GLC Coupe 100 тыс. евро

Фото женщина опубликовала в Instagram.

"Спасибо моим детям за подарки, которые я сегодня получила. С Днем матери", - написала Мария Долорес Авейро под фотографией.

В текущем сезоне 34-летний Криштиану Роналду провел 32 матча, забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrigada aos meus filhos pelos presentes que hoje recebi . Feliz dia para todas as mães

Сообщение, распространенный Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)

 

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