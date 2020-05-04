Подарок на день матери: мама Роналду похвасталась автомобилем за 100 тыс. евро
4 мая, 2020, 13:55
Полузащитник "Ювентуса" Криштиану Роналду подарил матери автомобиль Mercedes GLC Coupe 100 тыс. евро
Фото женщина опубликовала в Instagram.
"Спасибо моим детям за подарки, которые я сегодня получила. С Днем матери", - написала Мария Долорес Авейро под фотографией.
В текущем сезоне 34-летний Криштиану Роналду провел 32 матча, забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи.
- Напомним, 26 марта бывший президент итальянского "Ювентуса" Джованни Коболли Джильи раскритиковал Криштиану Роналду, который остался в Португалии во время пандемии коронавируса .
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