Промоутер Усика объявил о первом супербое после карантина
Об этом сообщает Sky Sports.
По словам Хирна, который является сопромоутером украинца Александра Усика, первым масштабным поединком, который в условиях карантина состоится при пустых трибунах, станет бой между Диллиан Уайтом и Александром Поветкиным.
"Бой Уайт - Поветкин - это один из тех поединков, которыми бокс вернется после карантина. Он пройдет за закрытыми дверями. Я еще не знаю, как, но мы это сделаем. Наше возвращение должно быть подобным взрыву, и поединок Уайт - Поветкин именно такой бой. Я верю, мы увидим его в конце июля - начале августа ", - сказал Хирн.
Диллиан Уайт занимает первое место в рейтинге WBC (Всемирного боксерского совета) и является официальным претендентом на бой обладателем титула - британцем Тайсоном Фьюри.
Александр Поветкин является бывшим чемпионом мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
- Напомним, 30 апреля Эдди Хирн заявил, что организует несколько боксерских шоу за закрытыми дверями.
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