 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПромоутер Усика объявил о первом супербое после карантина

Промоутер Усика объявил о первом супербое после карантина


фото: Getty Images
Британский промоутер Эдди Хирн объявил, что бой между его соотечественником Диллиан Уайтом и россиянином Александром Поветкиным состоится при пустых трибунах

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Хирна, который является сопромоутером украинца Александра Усика, первым масштабным поединком, который в условиях карантина состоится при пустых трибунах, станет бой между Диллиан Уайтом и Александром Поветкиным.

"Бой Уайт - Поветкин - это один из тех поединков, которыми бокс вернется после карантина. Он пройдет за закрытыми дверями. Я еще не знаю, как, но мы это сделаем. Наше возвращение должно быть подобным взрыву, и поединок Уайт - Поветкин именно такой бой. Я верю, мы увидим его в конце июля - начале августа ", - сказал Хирн.

Диллиан Уайт занимает первое место в рейтинге WBC (Всемирного боксерского совета) и является официальным претендентом на бой обладателем титула - британцем Тайсоном Фьюри.

Александр Поветкин является бывшим чемпионом мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 мая, 2020 вторник

больше новостей

5 мая, 2020 вторник

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать