Промоутер Усика объявил о первом супербое после карантина

5 мая, 2020, 16:40

Британский промоутер Эдди Хирн объявил, что бой между его соотечественником Диллиан Уайтом и россиянином Александром Поветкиным состоится при пустых трибунах

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Хирна, который является сопромоутером украинца Александра Усика, первым масштабным поединком, который в условиях карантина состоится при пустых трибунах, станет бой между Диллиан Уайтом и Александром Поветкиным.

"Бой Уайт - Поветкин - это один из тех поединков, которыми бокс вернется после карантина. Он пройдет за закрытыми дверями. Я еще не знаю, как, но мы это сделаем. Наше возвращение должно быть подобным взрыву, и поединок Уайт - Поветкин именно такой бой. Я верю, мы увидим его в конце июля - начале августа ", - сказал Хирн.

Диллиан Уайт занимает первое место в рейтинге WBC (Всемирного боксерского совета) и является официальным претендентом на бой обладателем титула - британцем Тайсоном Фьюри.

Александр Поветкин является бывшим чемпионом мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Напомним, 30 апреля Эдди Хирн заявил, что организует несколько боксерских шоу за закрытыми дверями.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb