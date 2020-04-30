Промоутер Усика решился на серьезный шаг по поводу боев во время карантина
Об этом сообщает BoxingScene.
По словам Эдди Хирна, в условиях карантина он готов организовывать большие боксерские шоу без зрителей на трибунах.
"Мне много говорят, что я не могу проводить большие бои без зрителей на стадионе. Я пытаюсь избавиться от этого предубеждения. Нужно организовать несколько крупных поединков за закрытыми дверями. Знаете, если мы будем ждать слишком долго, у нас просто не будет других вариантов . Давайте уже начинать", - призвал Хирный.
По мнению промоутера, первым таким большим событием может стать бой британца Диллиан Уайта против россиянина Александра Поветкина.
"Уайт - один из тех боксеров, которые готовы выйти в ринг в любое время. Он мне говорил, что согласен боксировать с Поветкиным без публики. Да, мы испытываем определенные финансовые потери, но я готов к этому. Мы вернемся с двумя или тремя разминочными боями, после чего я хочу сразу взяться за поединок Уайта с Поветкиным ", - пообещал Хирн.
- Напомним, 30 апреля американский тренер Тедди Атлас заявил, что Александру Усику под силу повторить достижение легендарного боксера Эвандера Холифилда и стать чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе.
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