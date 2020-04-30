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Espreso.tvСпортПромоутер Усика решился на серьезный шаг по поводу боев во время карантина

Промоутер Усика решился на серьезный шаг по поводу боев во время карантина


фото: Getty Images
Промоутер украинца Александра Усика британец Эдди Хирн заявил, что организует несколько боксерских шоу за закрытыми дверями

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Эдди Хирна, в условиях карантина он готов организовывать большие боксерские шоу без зрителей на трибунах.

"Мне много говорят, что я не могу проводить большие бои без зрителей на стадионе. Я пытаюсь избавиться от этого предубеждения. Нужно организовать несколько крупных поединков за закрытыми дверями. Знаете, если мы будем ждать слишком долго, у нас просто не будет других вариантов . Давайте уже начинать", - призвал Хирный.

По мнению промоутера, первым таким большим событием может стать бой британца Диллиан Уайта против россиянина Александра Поветкина.

"Уайт - один из тех боксеров, которые готовы выйти в ринг в любое время. Он мне говорил, что согласен боксировать с Поветкиным без публики. Да, мы испытываем определенные финансовые потери, но я готов к этому. Мы вернемся с двумя или тремя разминочными боями, после чего я хочу сразу взяться за поединок Уайта с Поветкиным ", - пообещал Хирн.

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