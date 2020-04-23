УЕФА решил, как определять участников еврокубков в чемпионатах, которые не доиграют
Об этом сообщил журналист The Times Мартин Циглер в twitter.
По его информации, УЕФА будет определять участников еврокубков в сезоне 2020/21 по турнирному положению на момент остановки турнира.
"Исполнительный комитет УЕФА только что решил, что в случае, если лиги не закончат сезон-2019/20, то владельцы путевок в еврокубки будут определяться по спортивному принципу - по количеству набранных очков на момент остановки сезона", - написал Циглер.
Сейчас почти все европейские чемпионаты остановлены из-за пандемии коронавируса. В УЕФА рассчитывают на завершение всех национальных турниров до 31 июля.
Hearing UEFA's executive committee has just decided that if leagues do not finish then qualification for Champions League / Europa League should be on sporting merit (which sounds like points per game)- Martyn Ziegler (@martynziegler) April 23, 2020
- Напомним, 22 апреля сообщалось, что в случае отмены результатов нынешнего сезона, УЕФА будет отбирать клубы в еврокубках с помощью собственного клубного рейтинга.
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