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Espreso.tvСпортУЕФА решил, как определять участников еврокубков в чемпионатах, которые не доиграют

УЕФА решил, как определять участников еврокубков в чемпионатах, которые не доиграют


фото: Getty Images
УЕФА будет определять участников еврокубков от чемпионатов, которые не удастся восстановить, по турнирному положению на момент остановки турнира

Об этом сообщил журналист The Times Мартин Циглер в twitter.

По его информации, УЕФА будет определять участников еврокубков в сезоне 2020/21 по турнирному положению на момент остановки турнира.

"Исполнительный комитет УЕФА только что решил, что в случае, если лиги не закончат сезон-2019/20, то владельцы путевок в еврокубки будут определяться по спортивному принципу - по количеству набранных очков на момент остановки сезона", - написал Циглер.

Сейчас почти все европейские чемпионаты остановлены из-за пандемии коронавируса. В УЕФА рассчитывают на завершение всех национальных турниров до 31 июля.

  • Напомним, 22 апреля сообщалось, что в случае отмены результатов нынешнего сезона, УЕФА будет отбирать клубы в еврокубках с помощью собственного клубного рейтинга.

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