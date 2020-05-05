Повышение зарплат медикам: МЗ призвал Раду внести изменения в бюджет

5 мая, 2020, 11:04

Министерство здравоохранения призвало Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет для повышения зарплат врачей

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина .

Он подчеркнул, что необходимо дополнительно выделить 11 млрд грн.

"Для того, чтобы повысить заработные платы для 435 тысяч медиков, необходимо дополнительно выделить 11 млрд гривен. Мы будем обращаться к правительству и потом в Верховную Раду относительно изменений в государственный бюджет. Мы считаем, что наши медработники уже в этом году должны получить увеличение заработной платы не менее чем до 50% ", - заявил Степанов.

Глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в свою очередь отметил, что депутаты планируют внести изменения в госбюджет, а также в закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

"Мы как законодатели сделаем все возможное, чтобы изменения в бюджет были максимально быстро утвержденными, и повышение зарплат состоялось в запланированные правительством сроки", - заявил Радуцкий.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал главные изменения МЗ ко второму этапу медицинской реформы в стране.