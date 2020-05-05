Повышение зарплат медикам: МЗ призвал Раду внести изменения в бюджет
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина .
Он подчеркнул, что необходимо дополнительно выделить 11 млрд грн.
"Для того, чтобы повысить заработные платы для 435 тысяч медиков, необходимо дополнительно выделить 11 млрд гривен. Мы будем обращаться к правительству и потом в Верховную Раду относительно изменений в государственный бюджет. Мы считаем, что наши медработники уже в этом году должны получить увеличение заработной платы не менее чем до 50% ", - заявил Степанов.
Глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в свою очередь отметил, что депутаты планируют внести изменения в госбюджет, а также в закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".
"Мы как законодатели сделаем все возможное, чтобы изменения в бюджет были максимально быстро утвержденными, и повышение зарплат состоялось в запланированные правительством сроки", - заявил Радуцкий.
-
Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал главные изменения МЗ ко второму этапу медицинской реформы в стране.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь