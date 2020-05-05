Оккупанты удерживают в ОРДЛО 214 пленных и заложников, - СБУ

5 мая, 2020, 19:55

В СБУ сообщили, что 214 человек числятся как незаконно лишенные свободы поддерживаемыми Россией боевиками в районе проведения ООС

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Радио Свобода.

В СБУ отметили, что список лиц, разыскиваемых украинской стороной как незаконно лишены свободы на временно оккупированных территориях, формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в исполнение соответствующих задач.

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 г. значатся как незаконно лишенные свободы 214 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 16 апреля, в рамках обмена удерживаемыми лицами 20 граждан Украины вернулись из плена террористов "ЛНР" / "ДНР" на контролируемую украинскими властями территорию.

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