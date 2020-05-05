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Espreso.tvОбществоНа Ровенщине возобновили работу 9 рынков из 33

На Ровенщине возобновили работу 9 рынков из 33


фото: Сайт Рівненської ОДА
В Ривненской области в рамках карантина возобновили работу 9 из 33 рынков

Об этом сообщили в Ривненской областной государственной администрации.

Отмечается, что рекомендательное решение об открытии рынков с условиями соблюдения всех карантинных ограничений областная ТЭБ и ЧС приняла 1 мая.

Сообщается, что при входе на рынки проводят температурный скрининг и проверяют наличие масок. Места торговли оборудованы защитными экранами из пленки между продавцами и покупателями. Также на входе в павильоны и у прилавков стоят антисептики.

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Фото: сайт Ривненской ОГА

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