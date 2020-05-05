На Ровенщине возобновили работу 9 рынков из 33

5 мая, 2020, 21:05

В Ривненской области в рамках карантина возобновили работу 9 из 33 рынков

Об этом сообщили в Ривненской областной государственной администрации.

Отмечается, что рекомендательное решение об открытии рынков с условиями соблюдения всех карантинных ограничений областная ТЭБ и ЧС приняла 1 мая.

Сообщается, что при входе на рынки проводят температурный скрининг и проверяют наличие масок. Места торговли оборудованы защитными экранами из пленки между продавцами и покупателями. Также на входе в павильоны и у прилавков стоят антисептики.

Фото: сайт Ривненской ОГА

Напомним, 5 мая в Киеве проверили 37 рынков, три уже открылись .

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