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Минздрав обнародовал новые правила после ослабления карантина

Министерство здравоохранения Украины обнародовало правила, которые будут действовать после ослабления карантина

Соответствующий документ опубликовали на сайте министерства.

В частности, Минздрав обнародовал основные требования к работе кафе и ресторанов с 11 мая:

  • Проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня. Если температура окажется выше 37,2 градуса - такого сотрудника обязаны не допускать к работе, как и людей с признаками респираторных заболеваний;
  • Обслуживание в общественном питании разрешается только на вынос по предварительным заказам и / или на летних площадках под открытым небом. В таком случае между столами должна быть дистанция 1,5 м, а за каждым из них может размещаться один или два человека;
  • На входе необходимо разместить антисептики;
  • Администрация или персонал сами должны контролировать и обеспечивать условия для предотвращения очередей;
  • Меню должно располагаться рядом с местом выдачи заказов, давать меню клиентам нельзя;
  • Заказ должны выдавать только в одноразовой посуде и закрытой таре;
  • Работники должны использовать средства индивидуальной защиты, а работодатель должен обеспечить их пятидневный запас и следить за выполнением этого правила;
  • Людей из группы риска необходимо временно отстранить от работы в общественном питании;
  • Перед и после открытия, а также каждые 2 часа помещение нужно обрабатывать моющими и дезинфицирующими средствами;
  • Место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом.

Кроме того, с 11 мая в парках позволят посещать зоны отдыха и занятия спортом.

Так, в парках и скверах должны быть оборудованы туалеты, и зоны с наличием жидкого мыла и антисептиков на входе в зону отдыха. Запрещено проведение организационных мероприятий, а также работа аттракционов.

При этом посетители имеют право:

  • пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики и в группах не более 3 человек;
  • использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом с соблюдением надлежащего социального дистанцирования и правил, установленных администрацией.

Напомним, 4 мая на внеочередном заседании правительство приняло решение о продлении карантина до 22 мая.

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