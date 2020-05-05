Минздрав обнародовал новые правила после ослабления карантина
5 мая, 2020, 19:21
Министерство здравоохранения Украины обнародовало правила, которые будут действовать после ослабления карантина
Соответствующий документ опубликовали на сайте министерства.
В частности, Минздрав обнародовал основные требования к работе кафе и ресторанов с 11 мая:
- Проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня. Если температура окажется выше 37,2 градуса - такого сотрудника обязаны не допускать к работе, как и людей с признаками респираторных заболеваний;
- Обслуживание в общественном питании разрешается только на вынос по предварительным заказам и / или на летних площадках под открытым небом. В таком случае между столами должна быть дистанция 1,5 м, а за каждым из них может размещаться один или два человека;
- На входе необходимо разместить антисептики;
- Администрация или персонал сами должны контролировать и обеспечивать условия для предотвращения очередей;
- Меню должно располагаться рядом с местом выдачи заказов, давать меню клиентам нельзя;
- Заказ должны выдавать только в одноразовой посуде и закрытой таре;
- Работники должны использовать средства индивидуальной защиты, а работодатель должен обеспечить их пятидневный запас и следить за выполнением этого правила;
- Людей из группы риска необходимо временно отстранить от работы в общественном питании;
- Перед и после открытия, а также каждые 2 часа помещение нужно обрабатывать моющими и дезинфицирующими средствами;
- Место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом.
Кроме того, с 11 мая в парках позволят посещать зоны отдыха и занятия спортом.
Так, в парках и скверах должны быть оборудованы туалеты, и зоны с наличием жидкого мыла и антисептиков на входе в зону отдыха. Запрещено проведение организационных мероприятий, а также работа аттракционов.
При этом посетители имеют право:
- пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики и в группах не более 3 человек;
- использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом с соблюдением надлежащего социального дистанцирования и правил, установленных администрацией.
Напомним, 4 мая на внеочередном заседании правительство приняло решение о продлении карантина до 22 мая.
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