Кличко предостерег от проведения политических акций в День памяти и примирения и День победы
5 мая, 2020, 13:02
Виталий Кличко призвал не использовать 8 и 9 мая для дестабилизации ситуации и пиара
Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Хочу предупредить тех людей, которые планируют во время этих праздников политические акции и провокации: не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара", - отметил он.
Кроме того, Кличко отметил, что из-за карантина в этом году изменится формат проведения Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом.
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Политик попросил киевлян уберечь пожилых людей и ветеранов от возможного заражения коронавирусом.
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