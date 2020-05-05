Кличко предостерег от проведения политических акций в День памяти и примирения и День победы

5 мая, 2020, 13:02

Виталий Кличко призвал не использовать 8 и 9 мая для дестабилизации ситуации и пиара

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Хочу предупредить тех людей, которые планируют во время этих праздников политические акции и провокации: не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара", - отметил он.

Кроме того, Кличко отметил, что из-за карантина в этом году изменится формат проведения Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом.

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