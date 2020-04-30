Промоутер заявил, что Джошуа не собирается драться с Усиком

30 апреля, 2020, 16:45

Промоутер Эдди Хирн заявил, что британский тяжеловес Энтони Джошуа не планирует в 2020 году драться с украинцем Александром Усиком

Об этом сообщает Boxingnews24 .

По словам Хирна, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энтони Джошуа в 2020 году ограничится только одним боем. Осенью он проведет обязательную защиту титула IBF.

"В этом году Джошуа собирается боксировать лишь один раз - в сентябре или октябре. Предпочитаю организовать бой с болельщиками в Британии. Драться без фанатов - мой последний сценарий", - сказал Хирный.

Александр Усик является официальным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Таким образом в 2020 году он не сможет воспользоваться своим правом на бой с Джошуа.

Напомним, 30 апреля Эдди Хирн заявил, что организует несколько боксерских шоу за закрытой дверью.

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