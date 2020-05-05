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Espreso.tvОбществоBoeing представил беспилотник с искусственным интеллектом

Boeing представил беспилотник с искусственным интеллектом


фото: Скріншот
Компания Boeing представила прототип беспилотного самолета Loyal Wingman, который использует искусственный интеллект

Об этом сообщает пресс-служба Boeing .

Сообщается, что этот беспилотник был разработан по заказу Военно-воздушных сил Австралии. Он является крупнейшей инвестицией Boeing в беспилотник за пределами США.

"Будучи первым из трех прототипов австралийской программы перспективного развития Loyal Wingman, этот самолет также служит основой для системы объединения авиационной энергии Boeing (ATS), разрабатывается для мирового оборонного рынка", - сообщили в компании.

На данный момент дрон проходит наземные испытания. В конце года запланировано первое испытание в воздухе.

Ранее сообщалось, что НАТО получит уникальные беспилотники для наблюдения за Россией. Дроны Global Hawk поступят на вооружение Альянса в 2022 году.

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