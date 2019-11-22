НАТО вооружилось новым беспилотником, который может летать на высоте до 18 км

22 ноября, 2019, 08:07

НАТО приняло на вооружение первый разведывательный беспилотник производства американской компании Northrop Grumman

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Летательный аппарат длиной около 15 метров приземлился на авиабазе военно-морских сил альянса Сигонелла на острове Сицилия после почти 22-часового перелета.

Всего на вооружение НАТО должны поступить пять таких беспилотников. По данным, представленным правительством ФРГ, затраты на производство новых разведывательных беспилотников составили около 1,3 млрд евро. Примерно 1/3 от этой суммы составляют немецкие инвестиции.

Кроме того, более 130 военнослужащих бундесвера будут направлены для участия в системе наземного слежения НАТО. 122 из них будут отправлены на базу Сигонелла.

Новые беспилотники созданные на базе американской модели дрона Block 40 Global Hawk, однако модифицированы в соответствии с требованиями Североатлантического альянса. Они способны летать на высоте до 18,3 километра, находясь в воздухе до 32 часов. Предполагается, что эти аппараты могут быть использованы для полетов над Афганистаном.