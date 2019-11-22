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Espreso.tvМирНАТО вооружилось новым беспилотником, который может летать на высоте до 18 км

НАТО вооружилось новым беспилотником, который может летать на высоте до 18 км

НАТО приняло на вооружение первый разведывательный беспилотник производства американской компании Northrop Grumman

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Летательный аппарат длиной около 15 метров приземлился на авиабазе военно-морских сил альянса Сигонелла на острове Сицилия после почти 22-часового перелета.

Всего на вооружение НАТО должны поступить пять таких беспилотников. По данным, представленным правительством ФРГ, затраты на производство новых разведывательных беспилотников составили около 1,3 млрд евро. Примерно 1/3 от этой суммы составляют немецкие инвестиции.

Кроме того, более 130 военнослужащих бундесвера будут направлены для участия в системе наземного слежения НАТО. 122 из них будут отправлены на базу Сигонелла.

Новые беспилотники созданные на базе американской модели дрона Block 40 Global Hawk, однако модифицированы в соответствии с требованиями Североатлантического альянса. Они способны летать на высоте до 18,3 километра, находясь в воздухе до 32 часов. Предполагается, что эти аппараты могут быть использованы для полетов над Афганистаном.

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