НАТО вооружилось новым беспилотником, который может летать на высоте до 18 км
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Летательный аппарат длиной около 15 метров приземлился на авиабазе военно-морских сил альянса Сигонелла на острове Сицилия после почти 22-часового перелета.
Всего на вооружение НАТО должны поступить пять таких беспилотников. По данным, представленным правительством ФРГ, затраты на производство новых разведывательных беспилотников составили около 1,3 млрд евро. Примерно 1/3 от этой суммы составляют немецкие инвестиции.
Кроме того, более 130 военнослужащих бундесвера будут направлены для участия в системе наземного слежения НАТО. 122 из них будут отправлены на базу Сигонелла.
Новые беспилотники созданные на базе американской модели дрона Block 40 Global Hawk, однако модифицированы в соответствии с требованиями Североатлантического альянса. Они способны летать на высоте до 18,3 километра, находясь в воздухе до 32 часов. Предполагается, что эти аппараты могут быть использованы для полетов над Афганистаном.
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