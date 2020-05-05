Американские спецслужбы рассказали о восьми возможных сценариях вмешательства России в выборы президента США, - AP

5 мая, 2020, 10:58

Министерство внутренней безопасности США и ФБР разослали штатам документ с предупреждением о возможных попытках России вмешаться в президентские выборы

Об этом сообщает Associated Press.

Журналисты ознакомились со служебной запиской, в которой говорится о восьми возможных методах российского вмешательства. Уровень их угрозы оценивается как "высокий" и "умеренный".

Среди угроз "высокого" уровня, в частности, возможна хакерская атака и утечка информации, как произошло в 2016 году при взломе серверов Национального комитета Демократической партии США. Американские спецслужбы считают, что ту кибератаку провели хакеры из России.

Кроме того, российская сторона может применять экономические и деловые рычаги, продвигать свои интересы с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях или использовать контролируемые государством СМИ, чтобы распространять среди целевой аудитории темы, связанные с выборами, считают в министерстве внутренней безопасности США.

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В список "умеренных" угроз включены возможные манипуляции с базами данных избирателей и системами подсчета голосов, финансовая поддержка кандидатов на пост президента США, а также тайные консультации с представителями их кампаний.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Главными претендентами являются нынешний глава Белого дома Дональд Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден.