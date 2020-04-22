В Сенате США подтвердили данные разведки о беспрецедентном вмешательстве Кремля в выборы
Об этом говорится в ключевых выводах, изложенных на сайте главы комитета Ричарда Барра.
"Комитет признает, что данные разведки являются согласованной и хорошо построенной базой для того, чтобы утверждать, что Россия пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году", - говорится в выводах.
Отмечается, что именно Россия пыталась своими действиями навредить репутации тогда еще госсекретаря США Хиллари Клинтон и помочь другому кандидату в президенты, Дональду Трампу.
В Комитете добавили, что манера и агрессивность Москвы вмешаться в американские выборы четыре года назад были "беспрецедентными".
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Сенаторы также не исключают, что во время следующих выборов, которые состоятся в США в этом году, россияне попытаются еще раз повторить попытки вмешательства.
Как сообщалось, расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера установило ряд фактов, физических и юридических лиц, причастных к вмешательству в президентских выборах в США в 2016 году. В этой связи указывалось на использование российскими спецслужбами хакерских взломов, публикации компрометирующей информации на одного из кандидатов в WikiLeaks и влияния через социальные сети электоральные группы в США.
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