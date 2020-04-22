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Espreso.tvОбществоВ Сенате США подтвердили данные разведки о беспрецедентном вмешательстве Кремля в выборы

В Сенате США подтвердили данные разведки о беспрецедентном вмешательстве Кремля в выборы


фото: reuters
Комитет Сената США по разведке подтвердил выводы американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году

Об этом говорится в ключевых выводах, изложенных на сайте главы комитета Ричарда Барра.

"Комитет признает, что данные разведки являются согласованной и хорошо построенной базой для того, чтобы утверждать, что Россия пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году", - говорится в выводах.

Отмечается, что именно Россия пыталась своими действиями навредить репутации тогда еще госсекретаря США Хиллари Клинтон и помочь другому кандидату в президенты, Дональду Трампу.

В Комитете добавили, что манера и агрессивность Москвы вмешаться в американские выборы четыре года назад были "беспрецедентными".

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Сенаторы также не исключают, что во время следующих выборов, которые состоятся в США в этом году, россияне попытаются еще раз повторить попытки вмешательства.

Как сообщалось, расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера установило ряд фактов, физических и юридических лиц, причастных к вмешательству в президентских выборах в США в 2016 году. В этой связи указывалось на использование российскими спецслужбами хакерских взломов, публикации компрометирующей информации на одного из кандидатов в WikiLeaks и влияния через социальные сети электоральные группы в США.

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