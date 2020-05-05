Актер "Игры престолов" объявил о дебюте в профессиональном боксе

5 мая, 2020, 13:46

Актер Хафтор Бьёрнссон, который играл Грегора Клигана ( "Гору") в Игре Престолов, в сентябре 2021-го года дебютирует в профессиональном боксе

Об этом актер сообщил в instagram.

Соперником известного исландца станет британский стронгмен Эдди Холл с прозвищем "Зверь".

"Это официально. Сентябрь 2021 Лас-Вегас, штат Невада. Гора против Зверя. Следующие полтора года моей карьеры будут посвящены исключительно этому бою. Я не могу дождаться, когда моя семья будет в ринг-сайде. Я иду за тобой ", - написал Хафтор Бьёрнссон.