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Espreso.tvСпортАктер "Игры престолов" объявил о дебюте в профессиональном боксе

Актер "Игры престолов" объявил о дебюте в профессиональном боксе


фото: Getty Images
Актер Хафтор Бьёрнссон, который играл Грегора Клигана ( "Гору") в Игре Престолов, в сентябре 2021-го года дебютирует в профессиональном боксе

Об этом актер сообщил в instagram.

Соперником известного исландца станет британский стронгмен Эдди Холл с прозвищем "Зверь".

"Это официально. Сентябрь 2021 Лас-Вегас, штат Невада. Гора против Зверя. Следующие полтора года моей карьеры будут посвящены исключительно этому бою. Я не могу дождаться, когда моя семья будет в ринг-сайде. Я иду за тобой ", - написал Хафтор Бьёрнссон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It's official. September 2021 in Las Vegas Nevada, the Mountain vs the Beast. The next year and a half of my career will be solely dedicated towards this fight . I can not wait to have my family ringside as I throw down . I'm coming for you @eddiehallwsm @reignbodyfuel @coresportsworld #WhoWillReign

Сообщение, распространенный Hafþór Júlíus Björnsson (@thorbjornsson)

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