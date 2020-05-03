В Италии зафиксирована наименьшая за месяц смертность от COVID-19
Об этом со ссылкой на ANSA сообщает Укринформ .
Отмечается, что за последние 24 часа количество умерших от коронавируса лиц в Италии возросло на 174 и составляет 28 884. Это самый низкий показатель с 14 марта.
2 мая сообщалось о 192 погибших, а также о 282 смертях за пределами больниц, которые фактически произошли в апреле, но были зарегистрированы только сейчас.
За 24 часа зафиксировано 1389 новых случаев заражения, тогда как днем ранее было 1900.
Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться и сейчас составляет 1501 человек - на 38 меньше, чем вчера. 1740 человек вылечились от коронавируса за последние сутки, вчера этот показатель был почти на том же уровне. Всего с начала эпидемии болезнь преодолели 81 654 человек.
- Напомним, 2 мая в Италии было зафиксировано 474 смерти среди лиц , у которых была диагностирована коронавирусная болезнь.
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