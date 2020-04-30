 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Барселона" избавится от игрока сборной Украины

"Барселона" избавится от игрока сборной Украины


фото: Getty Images
Испанский баскетбольный клуб "Барселона" решил отдать украинца Артема Пустового в аренду

Об этом сообщает As .

К такому шагу "Барселона" вынуждена прибегнуть из-за сокращения бюджета баскетбольной команды клуба на сезон 2020/21.

Артем Пустовой перешел в "Барселону" летом 2018 года. В нынешнем сезоне украинский центровой сыграл в чемпионате Испании 5 матчей, в среднем набирал 5,4 очка за 8,6 мин на площадке. Еще один матч Пустовой провел в Евролиге.

Контракт украинца с каталонцами рассчитан до 2021 года.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 апреля, 2020 четверг

больше новостей

30 апреля, 2020 четверг

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать