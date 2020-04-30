"Барселона" избавится от игрока сборной Украины
30 апреля, 2020, 13:19
Испанский баскетбольный клуб "Барселона" решил отдать украинца Артема Пустового в аренду
Об этом сообщает As .
К такому шагу "Барселона" вынуждена прибегнуть из-за сокращения бюджета баскетбольной команды клуба на сезон 2020/21.
Артем Пустовой перешел в "Барселону" летом 2018 года. В нынешнем сезоне украинский центровой сыграл в чемпионате Испании 5 матчей, в среднем набирал 5,4 очка за 8,6 мин на площадке. Еще один матч Пустовой провел в Евролиге.
Контракт украинца с каталонцами рассчитан до 2021 года.
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