Япония планирует ввести чрезвычайное положение по всей стране
Об этом сообщает NHK .
Ранее режим чрезвычайной ситуации распространялся на Токио и шесть префектур, его объявили до 6 мая.
"Правительство Японии решило распространить чрезвычайное положение из-за коронавируса на всю страну", - говорится в сообщении.
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По данным японского Министерства здравоохранения, 16 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавируса превысила 8,7 тыс. человек. За сутки было выявлено 549 новых случаев. Кроме того, 712 заражений были обнаружены на круизном лайнере Diamond Princess. Умерли в Японии 191 человек, в том числе 13 человек - на круизном судне.
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