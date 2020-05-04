Все футболисты и тренеры "Баварии" сдали тест на коронавирус
4 мая, 2020, 13:27
Футболисты, тренеры и работники мюнхенской "Баварии" сдали тест на COVID-19
Об этом сообщает Bild .
По информации источника, случаев заражения не было выявлено и команда продолжит проводить тренировки небольшими группами.
Футболисты "Баварии" уже готовятся к возобновлению чемпионата Германии, которое запланировано на 15 мая.
- 30 апреля главный тренер немецкой "Баварии" Ханс-Дитер Флик продлил контракт с мюнхенским клубом .
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