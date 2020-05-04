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Espreso.tvСпортВсе футболисты и тренеры "Баварии" сдали тест на коронавирус

Все футболисты и тренеры "Баварии" сдали тест на коронавирус


фото: Getty Images
Футболисты, тренеры и работники мюнхенской "Баварии" сдали тест на COVID-19

Об этом сообщает Bild .

По информации источника, случаев заражения не было выявлено и команда продолжит проводить тренировки небольшими группами.

Футболисты "Баварии" уже готовятся к возобновлению чемпионата Германии, которое запланировано на 15 мая.

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