Все футболисты и тренеры "Баварии" сдали тест на коронавирус

4 мая, 2020, 13:27

Футболисты, тренеры и работники мюнхенской "Баварии" сдали тест на COVID-19

Об этом сообщает Bild .

По информации источника, случаев заражения не было выявлено и команда продолжит проводить тренировки небольшими группами.

Футболисты "Баварии" уже готовятся к возобновлению чемпионата Германии, которое запланировано на 15 мая.

30 апреля главный тренер немецкой "Баварии" Ханс-Дитер Флик продлил контракт с мюнхенским клубом .