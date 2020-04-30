"Бавария" подписала новый контракт с главным тренером

30 апреля, 2020, 17:43

Главный тренер немецкой "Баварии" Ханс-Дитер Флик продлил контракт с мюнхенским клубом

Об этом сообщает официальный twitter "Баварии".

55-летний Флик поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до 30 июня 2023 года. Об условиях контракта стороны договорились еще в начале апреля.

Ханс-Дитер Флик и руководители "Баварии" во время встречи в защитных масках.