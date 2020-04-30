"Бавария" подписала новый контракт с главным тренером
30 апреля, 2020, 17:43
Главный тренер немецкой "Баварии" Ханс-Дитер Флик продлил контракт с мюнхенским клубом
Об этом сообщает официальный twitter "Баварии".
55-летний Флик поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до 30 июня 2023 года. Об условиях контракта стороны договорились еще в начале апреля.
Ханс-Дитер Флик и руководители "Баварии" во время встречи в защитных масках.
Flick unterschreibt seinen neuen Vertrag beim #FCBayern .- FC Bayern München (@FCBayern) April 30, 2020
https://t.co/BOXx0r0TDu # Flick2023
- 29 апреля сообщалось, что "Ньюкасл" готов предложить тренеру Почеттино заработную плату в размере 19 млн фунтов за сезон.
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