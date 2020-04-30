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Espreso.tvОбществоЛяшко заявил о необходимости обязательной прививки осенью

Ляшко заявил о необходимости обязательной прививки осенью


фото: moz.gov.ua
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему осенью следует обязательно делать прививку от сезонного гриппа

Об этом он заявил в интервью Обозревателю.

"Осенью у нас будет проблема, если украинцы так легкомысленно будут относиться к вакцинации против гриппа. На Западе точно будет увеличение количества прививок. Это позволит исключить одновременное поступление инфекций, когда грипп сочетается с коронавирусом или другими ОРВИ", - сказал он.

Он добавил, что украинцы почему-то легкомысленно относятся к гриппу, хотя это не менее смертельное заболевание.

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