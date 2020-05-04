В мире уже более 3,5 млн больных коронавирусом

4 мая, 2020, 07:54

В мире зарегистрировали 3 млн 506 тыс. случаев заболеваний коронавирусом

Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Больше всего больных зафиксировали в США - 1 млн 158 тыс. За Штатами идет Испания. Там зарегистрировали более 217 тыс. случаев.

В Италии диагностировали 210 тыс. случаев, в Великобритании - почти 187 тыс., во Франции - более 168 тыс., в Германии - более 165 тыс. и более 134 тыс. в России.

247 тыс. больных умерли от осложнений. Больше всего жертв заболевания в США - 68,5 тыс. В Италии и Великобритании умерли по 28 тыс. больных. В Испании и Франции погибли около 25 тыс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса будет до конца года.