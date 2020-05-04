 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ мире уже более 3,5 млн больных коронавирусом

В мире уже более 3,5 млн больных коронавирусом


фото: Reuters
В мире зарегистрировали 3 млн 506 тыс. случаев заболеваний коронавирусом

Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Больше всего больных зафиксировали в США - 1 млн 158 тыс. За Штатами идет Испания. Там зарегистрировали более 217 тыс. случаев.

В Италии диагностировали 210 тыс. случаев, в Великобритании - почти 187 тыс., во Франции - более 168 тыс., в Германии - более 165 тыс. и более 134 тыс. в России.

247 тыс. больных умерли от осложнений. Больше всего жертв заболевания в США - 68,5 тыс. В Италии и Великобритании умерли по 28 тыс. больных. В Испании и Франции погибли около 25 тыс.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 мая, 2020 понедельник

3 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

4 мая, 2020 понедельник

3 мая, 2020 воскресенье

2 мая, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать