Украинская рекордсменка получила звание заслуженного мастера спорта

4 мая, 2020, 17:32

Украинская рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих получила звание заслуженного мастера спорта Украины

Об этом сообщает официальный facebook Днепровского высшего училища физической культуры.

18-летняя Ярослава Магучих является рекордсменкой мира в прыжках в высоту среди юниоров и вице-чемпионкой взрослого чемпионата мира-2019.

В сентябре прошлого года Магучих завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе. Украинка установила новый личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра.