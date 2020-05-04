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Espreso.tvСпортУкраинская рекордсменка получила звание заслуженного мастера спорта

Украинская рекордсменка получила звание заслуженного мастера спорта


фото: Getty Images
Украинская рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих получила звание заслуженного мастера спорта Украины

Об этом сообщает официальный facebook Днепровского высшего училища физической культуры.

18-летняя Ярослава Магучих является рекордсменкой мира в прыжках в высоту среди юниоров и вице-чемпионкой взрослого чемпионата мира-2019.

В сентябре прошлого года Магучих завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе. Украинка установила новый личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра.

 

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