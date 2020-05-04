Украинская рекордсменка получила звание заслуженного мастера спорта
4 мая, 2020, 17:32
Украинская рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих получила звание заслуженного мастера спорта Украины
Об этом сообщает официальный facebook Днепровского высшего училища физической культуры.
18-летняя Ярослава Магучих является рекордсменкой мира в прыжках в высоту среди юниоров и вице-чемпионкой взрослого чемпионата мира-2019.
В сентябре прошлого года Магучих завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе. Украинка установила новый личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра.
- Напомним, 1 февраля Магучих прыгнула на 2.02 м и установила новый юниорский мировой рекорд.
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