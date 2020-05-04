Учебный год в школах завершится дистанционно, - Минобразования
Об этом сообщает Министерство науки и образования.
"Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно. Календарь обучения будет выглядеть так: до 31 мая продлятся занятия; до 1 июля должен быть завершен учебный год; до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей учебных достижений; в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс", - говорится в сообщении.
Как отмечается, выпускники 11 классов получат документ о получении образования после сдачи ГИА в форме ВНО.
Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.
- В связи с продолжением карантина в Украине все учебные заведения будут продолжать работать с использованием технологий дистанционного обучения. МОН опубликовало рекомендации по завершению учебного года и оценивания дистанционно.
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь