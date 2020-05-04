Учебный год в школах завершится дистанционно, - Минобразования

4 мая, 2020, 21:10

В Украине учебный год в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса завершится дистанционно

Об этом сообщает Министерство науки и образования.

"Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно. Календарь обучения будет выглядеть так: до 31 мая продлятся занятия; до 1 июля должен быть завершен учебный год; до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей учебных достижений; в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс", - говорится в сообщении.

Как отмечается, выпускники 11 классов получат документ о получении образования после сдачи ГИА в форме ВНО.

Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.